Sevgili Başak, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, sosyal çevrende yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Neptün retrosunun etkisiyle sana gerçekten iyi gelen insanlarla yalnızca alışkanlıktan görüştüğün kişileri daha net ayırt edebilirsin. Yeni bir topluluğa katılmak, ortak bir projede yer almak ya da farklı insanlarla aynı hedef için bir araya gelmek bugün hayatına hareket katabilir.

Kariyer hayatında ekip çalışmaları ve ortak projeler öne çıkıyor. Birlikte yürüttüğünüz bir işte sana yeni bir görev verilebilir ya da fikirlerin beklediğinden daha fazla destek görebilir. Maddi konularda ise bir arkadaş tavsiyesiyle karşılaşacağın kazanç fırsatını değerlendirmeden önce tüm ayrıntıları incelemek doğru karar vermeni sağlayacaktır.

Aşk hayatında ise arkadaşlıklar farklı bir yön kazanabilir. İlişkisi olan Başak burçları partnerlerini sosyal çevrelerine daha fazla dahil etmek isteyebilir. Bekar Başak burçları ise uzun zamandır arkadaş olarak gördükleri biriyle aralarındaki uyumun düşündüklerinden daha güçlü olduğunu fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…