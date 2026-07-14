Sevgili Başak, Yengeç burcundaki taze yeni ayın duru yansımaları bugün gelecek hedeflerinizi ve iş planlarınızı sakin bir gözle gözden geçirmenizi sağlıyor. Merkür retrosunun etkisiyle, geçmişte birlikte çalıştığınız eski iş arkadaşlarınızla yollarınız yeniden kesişebilir ya da yarım kalmış bir projeniz tekrar gündeme gelebilir. Uranüs’ün sunduğu zihinsel farkındalıklar sayesinde, mesleki vizyonunuzu yenileyecek sıra dışı ve yaratıcı fikirleri kariyerinize dahil edeceksiniz.

Maddi konularda ise dahil olduğunuz sosyal çevreler ya da ekip çalışmaları vasıtasıyla önünüze yeni kazanç kapılarının fikri düşebilir. Finansal kararlar alırken aceleci yatırımlardan kaçınmalı, bütçenizi korumaya yönelik mantıklı adımlar atmalısınız. Geçmişte bir işe harcadığınız emeğin maddi geri dönüşlerini ufak ufak almaya başlamak, bugün bütçenizi sakince rahatlatabilir.

İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle arkadaşlık bağlarının ne kadar kıymetli olduğunu fark edeceğiniz, birbirinize entelektüel ve samimi olarak destek vereceğiniz keyifli bir akşam seni bekliyor. Bekar bir Başak burcu isen, uzun zamandır sadece arkadaş gözüyle baktığın birinden gelecek şaşırtıcı ve bir o kadar da naif bir duygu itirafıyla günün seyri aniden değişebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…