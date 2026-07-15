Sevgili Başak, Güneş'in Yengeç burcuna geçişiyle birlikte gelecek projelerin, sosyal ağların ve kolektif çalışmaların ön plana çıkmaya başlıyor. Ancak retro Merkür'ün bu alandaki varlığı, ekip içindeki iletişimde yavaşlamalara ve eski organizasyon planlarının yeniden masaya gelmesine neden olabilir. İş arkadaşlarınla yürüttüğün ortaklıklarda mükemmeliyetçi tavrını biraz esnetmeli, fikir ayrılıklarını bir kriz yerine eksikleri kapatma fırsatı olarak görmelisin.

Maddi olarak durumunu iyileştirmek ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmak adına bugün ciddi bir bütçe planlaması yapmak isteyebilirsin. Satürn'ün getirdiği sorumluluk bilinci, geleceğe yönelik yatırımlarında daha temkinli ve tutumlu olmanı zorunlu kılıyor. Arkadaş çevrenle yapılacak ortak organizasyonların veya sosyal etkinliklerin bütçeni aşmamasına dikkat etmeli, borç alıp verme konularına bugün kesinlikle mesafe koymalısın.

İlişkisi olan bir Başak isen partnerinle sosyal çevreniz arasındaki dengeyi kurmakta zorlanabilir, arkadaş grubunuzun ilişkinize olan müdahalesinden rahatsızlık duyabilirsin. Bekar bir Başak isen uzun süredir arkadaş gözüyle baktığın birinden alacağın ani bir itiraf, aranızdaki dengeleri tamamen değiştirebilir. Sosyal ortamlarda daha seçici ve mesafeli bir duruş sergileyerek, enerjini gerçekten hak eden insanlara saklamak isteyeceksin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…