Sevgili Başak, bugün gökyüzünde kendi burcuna geçmiş olan Venüs, ilişkilerinde detaycı ve hizmet odaklı bir enerji getiriyor. Sevdiklerine karşı küçük ama anlamlı jestlerle yaklaşma isteğin bugün belirgin şekilde artıyor.

Kariyer ve para tarafında bu titiz enerji sana avantaj sağlıyor; detaylara verdiğin önem bugün fark ediliyor ve karşılığını alıyorsun. Düzenli ve planlı ilerlediğin sürece önündeki engeller kolayca aşılıyor.

Aşk hayatında da özen gösterme isteğin öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerine yaptığın küçük ama düşünceli bir jest bugün ilişkinizi güçlendirecek. Bekar bir Başak burcu isen, ilgilendiğin kişiye gösterdiğin özenli davranışlar onun dikkatini çekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…