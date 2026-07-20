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Başak Burcu right-white
21 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 21 Temmuz Salı günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, yöneticin Merkür'ün durağanlaşması bugün senin en sevdiğin şeyi, yani planı bozuyor. Listen işlemiyor, program kayıyor, her şey olması gerekenden yavaş ilerliyor. Bu senin hatan değil; bugün kontrol elinde değil ve bunu kabul etmek gerekiyor.

Maddi konularda hesaplarının tutmadığını fark edebilirsin. Bugün defalarca kontrol etsen de o rakamı bulamayacaksın; yarın ilk bakışta göreceksin. Kendini yıpratma.

Aşk hayatında da her şeyi çözmeye çalışmayı bırakman gerekiyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinin bugünkü halini analiz etmek yerine sadece yanında olman yeterli. Bekar bir Başak burcu isen, bir yakınlığı adlandırma telaşına düşme, henüz vakti değil. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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