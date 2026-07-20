Sevgili Başak, yöneticin Merkür'ün durağanlaşması bugün senin en sevdiğin şeyi, yani planı bozuyor. Listen işlemiyor, program kayıyor, her şey olması gerekenden yavaş ilerliyor. Bu senin hatan değil; bugün kontrol elinde değil ve bunu kabul etmek gerekiyor.

Maddi konularda hesaplarının tutmadığını fark edebilirsin. Bugün defalarca kontrol etsen de o rakamı bulamayacaksın; yarın ilk bakışta göreceksin. Kendini yıpratma.

Aşk hayatında da her şeyi çözmeye çalışmayı bırakman gerekiyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinin bugünkü halini analiz etmek yerine sadece yanında olman yeterli. Bekar bir Başak burcu isen, bir yakınlığı adlandırma telaşına düşme, henüz vakti değil. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…