Sevgili Başak, bugün aşk hayatında çözmeye çalışma dürtün fazla mesai yapıyor. İlişkin varsa, partnerinin bugünkü halini analiz etmeye, sebebini bulmaya çalışmak yerine sadece orada olman yeterli. Bazı günler çözüm değil, eşlik gerekiyor; bugün onlardan biri.

Bekarsan, aranızdaki şeyi bir isme oturtma telaşındasın: Bu bir flört mü, arkadaşlık mı, başlangıç mı? Bugün cevabı yok ve olmaması sorun değil. İsimsiz kalmasına izin ver biraz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…