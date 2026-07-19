Sevgili Başak, bugün aşk hayatında niyetin değil, tonun konuşuyor. İlişkin varsa, iyilik olsun diye söylediğin bir uyarı bugün partnerinin kulağına eleştiri gibi gidebilir. Söylediğin şey doğru olabilir, ama nasıl söylediğin doğruluğundan daha çok belirleyecek. Bugün cümlelerini biraz dikkatli seç.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiyi kafandaki maddeler listesine göre puanlamayı bırak. Doğru okul, doğru iş, doğru cümleler… Bunların hiçbiri sana ne hissettiğini söylemiyor. Bugün değerlendirmeyi bırak da hisset. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…