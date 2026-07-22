Sevgili Başak, yöneticin Merkür bugün Yengeç burcunda düz harekete geçiyor ve senin arkadaşlık ile sosyal çevre alanın rahatlıyor. Retro boyunca bir dostunla yaşadığın soğukluk ya da bir grup içindeki yanlış anlaşılma bugün yerine oturmaya başlıyor. İş hayatında ekip çalışmaları ve iş birlikleri yeniden akıcı hale geliyor. Bu iyileşen iletişimi değerlendir, ancak yeni bir ortaklık sözleşmesi için birkaç gün beklemeni öneriyorum.

Maddi konularda gelecekle ilgili bir plan yeniden şekilleniyor. Retro süresince askıda kalan ortak bir hedef ya da bir arkadaşınla konuştuğun bir proje bugün tekrar canlanabilir. Bu fikri değerlendirmek için uygun bir gün. Para karışmadan önce sınırları net çizmeni tavsiye ederim.

Aşk hayatında dostluk ile aşk arasındaki iletişim düzeliyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle ortak arkadaş çevreniz üzerinden yaşadığınız bir gerginlik bugün çözülüyor. Bekar bir Başak burcu isen, arkadaş olarak başlayan bir yakınlık yeniden gündemine girebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…