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Başak Burcu right-white
23 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 23 Temmuz Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, yöneticin Merkür bugün Yengeç burcunda düz harekete geçiyor ve senin arkadaşlık ile sosyal çevre alanın rahatlıyor. Retro boyunca bir dostunla yaşadığın soğukluk ya da bir grup içindeki yanlış anlaşılma bugün yerine oturmaya başlıyor. İş hayatında ekip çalışmaları ve iş birlikleri yeniden akıcı hale geliyor. Bu iyileşen iletişimi değerlendir, ancak yeni bir ortaklık sözleşmesi için birkaç gün beklemeni öneriyorum.

Maddi konularda gelecekle ilgili bir plan yeniden şekilleniyor. Retro süresince askıda kalan ortak bir hedef ya da bir arkadaşınla konuştuğun bir proje bugün tekrar canlanabilir. Bu fikri değerlendirmek için uygun bir gün. Para karışmadan önce sınırları net çizmeni tavsiye ederim.

Aşk hayatında dostluk ile aşk arasındaki iletişim düzeliyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle ortak arkadaş çevreniz üzerinden yaşadığınız bir gerginlik bugün çözülüyor. Bekar bir Başak burcu isen, arkadaş olarak başlayan bir yakınlık yeniden gündemine girebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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