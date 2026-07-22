Sevgili Başak, bugün aşk hayatında dostlukla başlayan bağlar öne çıkıyor. Yöneticin Merkür geri hareketini bitirirken, senin arkadaşlık ve sosyal çevre alanını rahatlatıyor. İlişkin varsa, son zamanlarda ortak arkadaşlarınız ya da sosyal hayatınız yüzünden partnerinle aranızda oluşan gerginlik bugün çözülüyor. Belki bir davet, belki bir arkadaş meselesi aranıza mesafe koymuştu. Bugün bu konuyu konuştuğunuzda, aslında mesele sandığınız kadar büyük değilmiş diyeceksiniz. Birbirinizin sosyal alanına saygı duymak aranızı yeniden yakınlaştıracak.

Bekarsan, arkadaş olarak başlayan bir yakınlık bugün yeniden gündemine girebilir. Uzun süredir tanıdığın, rahat ettiğin biri sana bambaşka bir gözle bakmanı sağlayabilir. Arkadaşlıktan doğan aşklar çoğu zaman en sağlamlarıdır; bu ihtimale kapını kapatma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…