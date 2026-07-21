Sevgili Başak, Güneş bugün Aslan burcuna geçiyor ve senin en içsel alanına yerleşiyor. Bu geçiş iş hayatında bir yavaşlama getiriyor ama bu bir gerileme değil, bir hazırlık dönemi. Önümüzdeki bir ay boyunca sahnede olmak yerine kulisi düzenleyeceksin. Bugün yeni işlere başlamak yerine mevcut işlerini toparlamanı öneriyorum.

Maddi konularda Ay ile Venüs arasındaki uyumlu açı sana sessiz bir destek getiriyor. Kimseye söylemediğin bir ihtiyacın beklenmedik bir şekilde karşılanabilir. Bu yardımı reddetmemeni tavsiye ediyorum, çünkü her zaman veren taraf olmak zorunda değilsin.

Aşk hayatında içe dönük bir gündesin. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle kalabalıklardan uzak, sadece ikinize ait bir zaman geçirmek istiyorsun. Bekar bir Başak burcu isen, henüz kimseye anlatmadığın bir ilgi kalbinde sessizce büyüyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…