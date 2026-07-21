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Başak Burcu right-white
22 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 22 Temmuz Çarşamba günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Güneş bugün Aslan burcuna geçiyor ve senin en içsel alanına yerleşiyor. Bu geçiş iş hayatında bir yavaşlama getiriyor ama bu bir gerileme değil, bir hazırlık dönemi. Önümüzdeki bir ay boyunca sahnede olmak yerine kulisi düzenleyeceksin. Bugün yeni işlere başlamak yerine mevcut işlerini toparlamanı öneriyorum.

Maddi konularda Ay ile Venüs arasındaki uyumlu açı sana sessiz bir destek getiriyor. Kimseye söylemediğin bir ihtiyacın beklenmedik bir şekilde karşılanabilir. Bu yardımı reddetmemeni tavsiye ediyorum, çünkü her zaman veren taraf olmak zorunda değilsin.

Aşk hayatında içe dönük bir gündesin. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle kalabalıklardan uzak, sadece ikinize ait bir zaman geçirmek istiyorsun. Bekar bir Başak burcu isen, henüz kimseye anlatmadığın bir ilgi kalbinde sessizce büyüyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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