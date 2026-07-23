Sevgili Başak, yöneticin Merkür bugün düz hareketine başlıyor ve Ay senin ev ile aile alanına giriyor. İş hayatında evden yürüttüğün bir düzen, uzaktan çalışma ya da aile bağlantılı bir iş gündemine geliyor. Son haftalarda aksayan bir ev planı bugün yoluna giriyor. Yay Ayı bu konuya rahat ve iyimser bir bakış katıyor. Ayrıntılarda fazla takılmadan ilerlemen bugün işini kolaylaştıracak.

Maddi konularda aileyle ilgili bir karar netleşiyor. Bir yakınından gelen destek ya da paylaşılan bir gider bugün konuşulabilir. Ay'ın Venüs'e yaptığı sert açı, duygusal davranıp cebini zorlamana yol açabilir. Sevdiğin biri için harcama yaparken kendi dengeni de gözetmelisin.

Aşk hayatında kökler ve aidiyet öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle ortak bir yaşam alanı üzerine konuşmak ilişkinize somut bir zemin kazandıracak. Bekar bir Başak burcu isen, yakın çevrenden ya da aile dostlarından biri sana beklemediğin bir gözle bakabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…