Sevgili Başak, bugün gönül işlerinde kalıcılık arıyorsun. Ay senin ev ve kökler alanına geçiyor, bu yüzden gelip geçici bir yakınlık seni tatmin etmiyor. İlişkin varsa, partnerinle ortak bir yaşam alanı üzerine konuşmak bugün gündeminize girebilir. Belki taşınmak, belki evi düzenlemek, belki de birlikte geçireceğiniz zamanı artırmak konuşulacak. Yöneticin Merkür ileri hareketine geçtiği için bu konuşmayı yapmak artık zorlanmadan mümkün. Somut bir adım atmanız, ilişkinize güçlü bir zemin kazandıracak.

Bekarsan, ilgi çok uzaktan gelmiyor. Yakın çevrenden, aile dostlarından ya da yıllardır tanıdığın bir ortamdan biri sana bugün farklı bir gözle bakabilir. Tanıdık olmak, çekici olmaya engel değildir. Ona alıştığın gözle bakmayı bırakıp yeniden değerlendirmeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…