Sevgili Başak, Satürn bugün ortak kaynaklar alanında geri hareketine başlıyor ve derin bağlanma konusunu gündemine getiriyor. İlişkin varsa, partnerine kendini ne kadar açtığını sorguluyorsun. Belki ona yaklaşıyorsun ama belli bir noktadan sonra hep bir duvar örüyorsun. Kendinin bir kısmını her zaman kendine saklıyor, tamamen teslim olmaktan çekiniyorsun. Bugün bu korumanın aranıza sessizce mesafe koyduğunu fark ediyorsun. Ay ile Venüs arasındaki üçgen sana o duvarı indirme cesareti veriyor. Kırılganlığını gösterdiğinde zayıf düşmezsin, aksine gerçek bir yakınlığın kapısını açarsın. Bağlanmak, kontrolü biraz bırakmayı gerektirir.

Bekarsan, geçmişte sana zor günler yaşatan biri bugün yeniden aklına düşebilir. Tutkulu ama yıpratıcı, yoğun ama huzursuz bir bağ yaşadıysan, bugün onu özler gibi olabilirsin. Ancak dikkatli ol; özlediğin şey o kişi değil, o ilişkideki duygusal yoğunluk. Yoğunluğu aşkla karıştırmamalısın. Sana huzur veren bir bağ, seni sürekli tetikte tutan bir bağdan çok daha değerlidir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…