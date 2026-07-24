Akın Gürlek, AHBAP Soruşturmasına Dair Açıklamalarda Bulundu: Soruşturma Genişleyebilir

Bakan Gürlek, AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmanın başlangıcına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

'Şile Belediyesi'ndeki rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma operasyonu kapsamında Haluk Levent'in üvey kardeşi Berkant Acil ile Yeliz Kaya gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde, dernekle hiçbir resmi bağı olmayan Yeliz Kaya'nın hesabına AHBAP'tan milyarlarca lira aktarıldığı ve bu paraların Haluk Levent'e transfer edildiği tespit edildi.'

Gürlek, 'Hesap bana değil, Haluk Levent'e ait' beyanı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı derinleştirdiğini belirterek, 'Haluk Levent kaçma girişimindeydi ve panikle yurt dışına çıkmak için harekete geçti. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar.' ifadelerini kullandı.