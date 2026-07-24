Akın Gürlek, AHBAP Soruşturmasına Dair Açıklamalarda Bulundu: Soruşturma Genişleyebilir
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya değinen Gürlek, 'Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı.' ifadelerini kullandı.
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"Haluk Levent panikle kaçma girişiminde bulundu"
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Akın Gürlek, soruşturmanın genişleyebileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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