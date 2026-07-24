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Akın Gürlek, AHBAP Soruşturmasına Dair Açıklamalarda Bulundu: Soruşturma Genişleyebilir

Akın Gürlek, AHBAP Soruşturmasına Dair Açıklamalarda Bulundu: Soruşturma Genişleyebilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2026 - 21:40
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya değinen Gürlek, 'Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı.' ifadelerini kullandı.

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"Haluk Levent panikle kaçma girişiminde bulundu"

"Haluk Levent panikle kaçma girişiminde bulundu"

Bakan Gürlek, AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmanın başlangıcına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

'Şile Belediyesi'ndeki rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma operasyonu kapsamında Haluk Levent'in üvey kardeşi Berkant Acil ile Yeliz Kaya gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde, dernekle hiçbir resmi bağı olmayan Yeliz Kaya'nın hesabına AHBAP'tan milyarlarca lira aktarıldığı ve bu paraların Haluk Levent'e transfer edildiği tespit edildi.'

Gürlek, 'Hesap bana değil, Haluk Levent'e ait' beyanı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı derinleştirdiğini belirterek, 'Haluk Levent kaçma girişimindeydi ve panikle yurt dışına çıkmak için harekete geçti. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar.' ifadelerini kullandı.

Akın Gürlek, soruşturmanın genişleyebileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Akın Gürlek, soruşturmanın genişleyebileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

'Ahbap soruşturması genişleyebilir. İnanılmaz borç senetleri var. Vatandaşın hayır paralarının kumar ve bahis için kullanılması suçtur.

Çok büyük bir organizasyon var burada. Haluk Levent'in 41 şirketi var. Aktarılan paralar, taşınmaz devirleri var. Birçok vatandaşımız Haluk Levent'ten şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor. Vatandaşlarımızı tweetlerle yönlendirenlerin ifadeleri alınıyor.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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