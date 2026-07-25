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Başak Burcu right-white
26 Temmuz 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.07.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Temmuz Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Satürn hassas bağırsak sistemine yansırken dışarıda alıştığından farklı bir şey yediğinde karnının tepki verdiğini fark edebilirsin. Mideni bilmediği tatlar biraz zorlar. Dışarıda yemek yerken çok baharatlı ve yağlı seçeneklerden kaçınmalı, yanında ayran gibi sindirimi kolaylaştıran bir içecek tercih etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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