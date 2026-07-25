Sevgili Başak, Satürn bugün ortak kaynaklar alanında geri hareketine başlıyor ve geçmişten gelen bir finansal ya da duygusal bağı gündemine taşıyor. İş hayatında bir ortakla paylaştığın bir bütçe ya da kapandığını sandığın bir hesap bugün yeniden açılabilir. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi sana bu konuyu titizlikle ele alma gücü veriyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, seni fazla kaygılı yapabilir. Bugün belgelere bakıp gerçek durumu görmen, kaygını yatıştıracak.

Maddi konularda eski bir borç ya da kredi meselesi yeniden karşına çıkıyor. Geçmişte hallettiğini düşündüğün bir taksit ya da bir yükümlülük bugün tekrar gündemine girebilir. Satürn'ün geri hareketi bu tabloyla yüzleşmeni istiyor. Rakamları net biçimde gözden geçirmelisin.

Aşk hayatında ne kadar teslim olabildiğini sorguluyorsun. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, kendini partnerine tamamen açmaktan çekindiğini ve hep bir kısmını sakladığını fark edebilirsin; Ay ile Venüs üçgeni sana bu duvarı indirme cesareti veriyor ve kırılganlığını gösterdiğinde aranızdaki bağın gerçekten derinleştiğini hissediyorsun. Bekar bir Başak burcu isen, geçmişte sana zor anlar yaşatan tutkulu ama yıpratıcı bir bağ yeniden aklına düşebilir; ancak özlediğin şeyin o kişi değil, hissettiğin yoğunluk olduğunu ayırt etmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…