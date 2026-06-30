Sevgili Başak, bu Temmuz ayına doğrudan grup çalışmalarını ve ağ kurma becerilerini tamamen yenileyerek adım atacaksın. 24 Temmuz tarihinde Merkür'ün ileri hareketine geçmesiyle, uzun süredir tıkalı kalan bir sosyal sorumluluk projesini, ekip içi anlaşmazlıkları veya teknolojik pürüzleri kalıcı olarak çözeceksin. Bu süreçte yarım kalan ekip çalışmalarını tamamlarken, vizyonunu kitlelere ulaştırmanın getirdiği o derin huzuru yaşayacaksın.

Ayın ilerleyen günlerinde sosyal çevrendeki bu pürüzleri giderdikten sonra, dikkatini tamamen kendi iç dünyana ve yalnız kalarak yapacağın hazırlıklara çevireceksin. Arka planda kalmayı tercih edecek, yeni dönem için planlar kurgulayacak ve ruhsal olarak deşarj olacaksın. Yeni bir terapiye başlayacak veya ruhsal çalışmalarla ilgileneceksin. Bu ay kendi içine dönerek yaratacağın bu sakin atmosfer, zihinsel dengeni bulmana büyük bir katkı sağlayacak.

Peki ya aşk? Ayın ilk günlerinden itibaren fiziksel çekicilik ve karizma alanında oldukça parlak bir döneme gireceksin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin de desteği ile dış görünüşünü tazeleyecek, kendine karşı çok daha zarif ve özenli davranarak yenileneceksin. Bekar bir Başak isen, girdiğin ortamlarda doğal zarafetinle tanışacağın estetik zevki yüksek biriyle aranda çok hızlı bir çekim başlayacak. Tarzıyla dikkatini çeken bu kişiyle yaşayacağın seviyeli anlar, kalbinde kusursuz bir heyecan yaratacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…