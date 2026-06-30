Sevgili Başak, bu Temmuz ayı senin için ofis ortamını ve günlük çalışma rutinlerini baştan aşağı düzenleyeceğin bir dönem olacak. 29 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Kova Dolunayı, uzun süredir yorulduğun bir projeyi bitirmeni, astlarınla olan ilişkilerini netleştirmeni veya çalışma sistemini kalıcı olarak değiştirmeni sağlayacak. Bu süreçte mükemmeliyetçi yanını sergilerken, iş akışını tam anlamıyla optimize edeceksin.

Ayın ilk yarısında sosyal çevrende kurduğun iletişim ağı, ay sonuna doğru ofis içindeki bu radikal kararlara zemin hazırlayacak. Kariyerindeki bu analitik duruşun, yakın zamanda alacağın verimlilik övgüleriyle taçlanarak karşına çok daha düzenli bir masa çıkaracak. Kısacası bu ay attığın her sistematik adım, seni ofisinde daha vazgeçilmez hale getirecek. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…