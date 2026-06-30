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Başak Burcu right-white
Temmuz 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.06.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Temmuz ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Başak ve yükselen Başak burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Temmuz ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Temmuz ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu Temmuz ayı yüreğinde adeta cazibe ve zarafetin birleşimiyle şekillenecek. 9 Temmuz tarihinde Venüs'ün kendi burcuna geçişi, partnerinle arandaki estetik uyumu çok daha belirgin ve hayranlık uyandırıcı bir hale getirecek. İlişkini eleştirilerden uzak bir zemine oturturken, onunla birlikte çok daha uyumlu zaman geçireceksin.

Eğer kalbin boşsa, bu ay kişisel auranın zirvede olmasından kaynaklı, hiç beklemediğin, son derece kaliteli bir aşk doğacak. Güzelliği veya yakışıklılığıyla dikkatini çeken, kibar biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok özenli bir flörte dönüşecek. Sanat galerilerinde veya şık davetlerde yapacağın zarif görüşmeler, kalbinin çok daha estetik bir ritimle atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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