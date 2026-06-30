Sevgili Başak, bu Temmuz ayı yüreğinde adeta cazibe ve zarafetin birleşimiyle şekillenecek. 9 Temmuz tarihinde Venüs'ün kendi burcuna geçişi, partnerinle arandaki estetik uyumu çok daha belirgin ve hayranlık uyandırıcı bir hale getirecek. İlişkini eleştirilerden uzak bir zemine oturturken, onunla birlikte çok daha uyumlu zaman geçireceksin.

Eğer kalbin boşsa, bu ay kişisel auranın zirvede olmasından kaynaklı, hiç beklemediğin, son derece kaliteli bir aşk doğacak. Güzelliği veya yakışıklılığıyla dikkatini çeken, kibar biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok özenli bir flörte dönüşecek. Sanat galerilerinde veya şık davetlerde yapacağın zarif görüşmeler, kalbinin çok daha estetik bir ritimle atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…