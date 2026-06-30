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Başak Burcu right-white
Temmuz 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.06.2026 - 18:01
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Başak ve yükselen Başak burçlarının Temmuz ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Temmuz ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu Temmuz ayında toksinlerden arınma ve psikolojik detoks süreçlerinde belirgin neticelenmeler yaşayacaksın. 10 Temmuz tarihinde Neptün'ün geri hareketine başlaması nedeniyle zihninin aniden illüzyonlardan sıyrılmaya ihtiyaç duyduğunu ve gerçekleri daha net gördüğünü hissedeceksin. Bu durum, zihinsel enerjinin bir anda berraklaşıp sana müthiş bir odaklanma gücü vermesini sağlayacak.

Özellikle artan farkındalık ve ruhsal uyanış, bağımlılıklarından veya yanlış beslenme alışkanlıklarından kurtulmanı doğrudan kolaylaştıracak. Günlük temponun stresi nedeniyle, bu ay sıvı tüketimini artırmaya ve ruhsal şifa yöntemlerine her zamankinden daha fazla vakit ayıracaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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