Sevgili Başak, bu Temmuz ayında toksinlerden arınma ve psikolojik detoks süreçlerinde belirgin neticelenmeler yaşayacaksın. 10 Temmuz tarihinde Neptün'ün geri hareketine başlaması nedeniyle zihninin aniden illüzyonlardan sıyrılmaya ihtiyaç duyduğunu ve gerçekleri daha net gördüğünü hissedeceksin. Bu durum, zihinsel enerjinin bir anda berraklaşıp sana müthiş bir odaklanma gücü vermesini sağlayacak.

Özellikle artan farkındalık ve ruhsal uyanış, bağımlılıklarından veya yanlış beslenme alışkanlıklarından kurtulmanı doğrudan kolaylaştıracak. Günlük temponun stresi nedeniyle, bu ay sıvı tüketimini artırmaya ve ruhsal şifa yöntemlerine her zamankinden daha fazla vakit ayıracaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…