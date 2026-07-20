Dünyanın En İyi Yemeklerine Sahip Ülkeler Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Gastronomi kültürüne son yıllarda oldukça önem veriliyor. Dünya çapında yemek kültürüne dair araştırmalar yapılıyor, yerel lezzetlerin daha fazla insana ulaşması amaçlanıyor. Yemek kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak konusunda çalışmalar yapan TasteAtlas, özellikle hazırladığı listelerle takip ediliyor.
TasteAtlas, bu kez dünyanın en iyi mutfaklarını seçti. Listenin başında İtalya yer alırken Türkiye'nin konumu ise merak konusu oldu!
Bakalım Türkiye kaçıncı sırada?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Dünyanın En İyi Mutfakları" belli oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk mutfağı, dünyanın en iyi 7. mutfağı seçildi.
Peki dünyanın en iyi mutfağı hangi ülkeye ait?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın