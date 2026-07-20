Dünyanın En İyi Yemeklerine Sahip Ülkeler Belli Oldu

Türk mutfağı, dünyanın en iyi mutfaklar arasında 7. oldu. Türk lezzetleri arasında en çok oyu alan lezzetler ise şu şekilde sıralandı:

İskender Kebap (4.4)

Antep fıstığı (4.6)

Köfte (4.1)

Geçtiğimiz sene Temmuz ayında yayınlanan listede ise Türkiye 6. sırada yer alıyordu. O listede ise Samsun pidesi, Tire köftesi, Çökertme kebabı gibi farklı lezzetlerimiz yer alıyordu.