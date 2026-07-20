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Yaşam
Dünyanın En İyi Yemeklerine Sahip Ülkeler Belli Oldu

Dünyanın En İyi Yemeklerine Sahip Ülkeler Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.07.2026 - 11:43
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Gastronomi kültürüne son yıllarda oldukça önem veriliyor. Dünya çapında yemek kültürüne dair araştırmalar yapılıyor, yerel lezzetlerin daha fazla insana ulaşması amaçlanıyor. Yemek kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak konusunda çalışmalar yapan TasteAtlas, özellikle hazırladığı listelerle takip ediliyor.

TasteAtlas, bu kez dünyanın en iyi mutfaklarını seçti. Listenin başında İtalya yer alırken Türkiye'nin konumu ise merak konusu oldu!

Bakalım Türkiye kaçıncı sırada?

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"Dünyanın En İyi Mutfakları" belli oldu!

"Dünyanın En İyi Mutfakları" belli oldu!

Yerel mutfakları keşfetmeyi ve tanıtmayı amaçlayan TasteAtlas, çalışmalarıyla tüm dünya tarafından takip ediliyor. Dünya mutfaklarında gizli kalan tatları keşfeden, gelecek nesillere mutfak kültürünü aktaran TasteAtlas, özellikle hazırladığı listelerle gündem oluyor. 

Yeri geliyor dünyanın en iyi tatlısı, yeri geliyor dünyanın en lezzetli kuzu yemekleri listeleniyor. Bu kez de TasteAtlas'ın veritabanında bulunan 15 bin 478 farklı yemek ve 477 bin 287 geçerli derecelendirmeyle dünyanın en iyi yemekleri belirlendi.

Bu veriler kullanılarak, 2025'in sonunda listelenen 'Dünyanın En İyi 100 Mutfağı' yeniden sıralandı.

Türk mutfağı, dünyanın en iyi 7. mutfağı seçildi.

Türk mutfağı, dünyanın en iyi 7. mutfağı seçildi.

Türk mutfağı, dünyanın en iyi mutfaklar arasında 7. oldu. Türk lezzetleri arasında en çok oyu alan lezzetler ise şu şekilde sıralandı:

  • İskender Kebap (4.4)

  • Antep fıstığı (4.6)

  • Köfte (4.1)

Geçtiğimiz sene Temmuz ayında yayınlanan listede ise Türkiye 6. sırada yer alıyordu. O listede ise Samsun pidesi, Tire köftesi, Çökertme kebabı gibi farklı lezzetlerimiz yer alıyordu.

Peki dünyanın en iyi mutfağı hangi ülkeye ait?

Peki dünyanın en iyi mutfağı hangi ülkeye ait?

Listede birinci olan ülke İtalya oldu. İtalya, peyniri, pizzası ve makarnasıyla listede birincilik koltuğuna yerleşti. İtalya'yı, geçtiğimiz senenin listesinde birinci olan Yunanistan izledi. Üçüncü sırada ise Peru, dördüncü sırada Portekiz, beşinci sırada İspanya yer aldı. 

Türkiye'nin hemen üzerinde, 6. sırada da sushi ve rameni tüm dünyaya sevdiren Japonya yer aldı. Türkiye'nin en yakın rakibi de Çin oldu.

2025'in listesinde ilk sıralarda Yunanistan, İtalya, Meksika, İspanya, Portekiz, Türkiye ve Endonezya yer alıyordu. Bu kez Meksika ve Endonezya listede puan kaybederek gerilere düştü.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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