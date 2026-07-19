ODTÜ Mezuniyetine Birbirinden Yaratıcı ve Göndermeli Pankartlar Damga Vurdu

Yıllardır üniversitenin en dikkat çeken geleneklerinden biri haline gelen mezuniyet pankartları, bu yıl da sosyal medyanın en çok konuştuğu görüntüler arasında yer aldı. Öğrenciler, hazırladıkları yaratıcı, mizahi ve düşündüren mesajlarla hem gündeme damga vurdu hem de törene katılanlardan büyük alkış aldı.

Her fakülteden öğrencinin güncel olaylara, siyasete, ekonomiye, popüler kültüre ve gündelik yaşama göndermeler yaptığı pankartlar, ODTÜ'nün yıllardır sürdürdüğü özgün mezuniyet kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi. Akademisyenlerin de sahip çıktığı bu gelenek sayesinde mezuniyet korteji, yalnızca bir kutlama değil; gençlerin kendilerini ifade ettiği renkli bir platforma dönüştü.

Kimi pankart güldürdü, kimi düşündürdü, kimi ise sosyal medyada dakikalar içinde viral oldu. Mizahın dozunu kaçırmadan hazırlanan birbirinden yaratıcı mesajlar, ODTÜ ruhunu bu yıl da en güçlü şekilde yansıttı.

İşte 2026 ODTÜ mezuniyet törenine damga vuran en yaratıcı ve en çok konuşulan pankartlar...