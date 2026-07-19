ODTÜ Mezuniyetine Birbirinden Yaratıcı ve Göndermeli Pankartlar Damga Vurdu
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ODTÜ'nün gelenek haline gelen mezuniyet pankartları bu yıl da gündeme damga vurdu. Güncel olaylara, popüler kültüre ve toplumsal gelişmelere göndermeler yapan yaratıcı mesajlar, hem mezuniyet törenine renk kattı hem de sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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ODTÜ'de mezuniyet denince akla yalnızca kep atma töreni gelmiyor.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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