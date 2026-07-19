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ODTÜ Mezuniyetine Birbirinden Yaratıcı ve Göndermeli Pankartlar Damga Vurdu

ODTÜ Mezuniyetine Birbirinden Yaratıcı ve Göndermeli Pankartlar Damga Vurdu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.07.2026 - 18:30
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ODTÜ'nün gelenek haline gelen mezuniyet pankartları bu yıl da gündeme damga vurdu. Güncel olaylara, popüler kültüre ve toplumsal gelişmelere göndermeler yapan yaratıcı mesajlar, hem mezuniyet törenine renk kattı hem de sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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ODTÜ'de mezuniyet denince akla yalnızca kep atma töreni gelmiyor.

ODTÜ'de mezuniyet denince akla yalnızca kep atma töreni gelmiyor.

Yıllardır üniversitenin en dikkat çeken geleneklerinden biri haline gelen mezuniyet pankartları, bu yıl da sosyal medyanın en çok konuştuğu görüntüler arasında yer aldı. Öğrenciler, hazırladıkları yaratıcı, mizahi ve düşündüren mesajlarla hem gündeme damga vurdu hem de törene katılanlardan büyük alkış aldı.

Her fakülteden öğrencinin güncel olaylara, siyasete, ekonomiye, popüler kültüre ve gündelik yaşama göndermeler yaptığı pankartlar, ODTÜ'nün yıllardır sürdürdüğü özgün mezuniyet kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi. Akademisyenlerin de sahip çıktığı bu gelenek sayesinde mezuniyet korteji, yalnızca bir kutlama değil; gençlerin kendilerini ifade ettiği renkli bir platforma dönüştü.

Kimi pankart güldürdü, kimi düşündürdü, kimi ise sosyal medyada dakikalar içinde viral oldu. Mizahın dozunu kaçırmadan hazırlanan birbirinden yaratıcı mesajlar, ODTÜ ruhunu bu yıl da en güçlü şekilde yansıttı.

İşte 2026 ODTÜ mezuniyet törenine damga vuran en yaratıcı ve en çok konuşulan pankartlar...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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