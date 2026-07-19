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Başak Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Temmuz - 26 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Venüs'ün kendi burcundaki etkisi bu hafta da düzen kurma ve hayatını sadeleştirme enerjini besliyor. İş ortamında yaptığın sadeleştirme sana zaman kazandırıyor. 22 Temmuz'dan sonra Aslan'daki Güneş ise kariyer alanında görünür olman gereken bir konuyu gündeme getiriyor, bu senin için alışılmadık ama gerekli bir deneyim.

Maddi olarak ise bütçende yaptığın küçük düzenlemeler fark yaratıyor. Venüs'ün detaycı enerjisi sayesinde gözden kaçan bir kalemi fark edip tasarruf sağlayabilirsin.

İlişkisi olan Başak burçları için pratik ve güven veren jestler bu hafta ön planda. Bekar Başak burçları ise günlük rutinleri içinde tanıştığı biriyle sürpriz bir uyum yakalayabilir, ilk bakışta sıradan görünen bu bağlantı zamanla derinleşebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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