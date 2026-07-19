Sevgili Başak, Venüs senin burcunda olduğu için bu hafta bağırsakların ve sindirim sistemin her zamankinden daha duyarlı; stresli bir gün, midende de kendini gösterebilir. Lif açısından zengin, sindirimi kolay besinlere yönelmek ve yemeğini aceleye getirmeden, sindire sindire yemek bu hafta bedenine yapabileceğin en nazik iyilik.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…