Sevgili Başak, Venüs senin burcunda ve para yönetimini adeta bir sanata çeviriyor; bu hafta bütçeni kuruşuna kadar planlamak, birikim yapmak ve gözden kaçan giderleri toparlamak için ideal günlerdesin. Detaycı bakışın sayesinde uzun vadede fark yaratacak küçük ama akıllı tasarruflara imza atabilirsin. Yalnız her kuruşu hesaplarken kendine ufak bir keyfi de çok görme, cimrilikle tutumluluğu karıştırma.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…