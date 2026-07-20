Kahvede Zamlar Artıkça Tüketim Eve Kaydı: Kahve Makinelerine Rağbet Artıyor
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Kahve fiyatlarındaki yükseliş, tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını da değiştirmeye başladı.
İtalyan kahve devi Lavazza'ya göre kullanıcılar artık daha fazla kahve tüketmek yerine, kaliteli çekirdek kahve ve gelişmiş kahve makinelerine yöneliyor.
Financial Times'a değerlendirmelerde bulunan Lavazza Yönetim Kurulu Başkanı Giuseppe Lavazza, son dönemde evde profesyonel kahve hazırlama eğiliminin güçlendiğini belirterek, 'En belirgin değişim çekirdek kahveye olan ilginin artması. İnsanlar artık evlerinde de kafe kalitesinde kahve hazırlamak istiyor. Daha az kahve tüketiyor olabilirler ancak kaliteye daha fazla önem veriyorlar.' ifadelerini kullandı.
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Kahve makinelerine rağbet artmaya başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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