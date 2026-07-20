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Kahvede Zamlar Artıkça Tüketim Eve Kaydı: Kahve Makinelerine Rağbet Artıyor

Kahvede Zamlar Artıkça Tüketim Eve Kaydı: Kahve Makinelerine Rağbet Artıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2026 - 21:41
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Kahve fiyatlarındaki yükseliş, tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını da değiştirmeye başladı.

İtalyan kahve devi Lavazza'ya göre kullanıcılar artık daha fazla kahve tüketmek yerine, kaliteli çekirdek kahve ve gelişmiş kahve makinelerine yöneliyor.

Financial Times'a değerlendirmelerde bulunan Lavazza Yönetim Kurulu Başkanı Giuseppe Lavazza, son dönemde evde profesyonel kahve hazırlama eğiliminin güçlendiğini belirterek, 'En belirgin değişim çekirdek kahveye olan ilginin artması. İnsanlar artık evlerinde de kafe kalitesinde kahve hazırlamak istiyor. Daha az kahve tüketiyor olabilirler ancak kaliteye daha fazla önem veriyorlar.' ifadelerini kullandı.

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Kahve makinelerine rağbet artmaya başladı.

Kahve makinelerine rağbet artmaya başladı.

Pazar araştırma şirketi Nielsen'in verileri, tüketicilerin çekirdek kahveye yöneldiğini ortaya koydu. İngiltere'de mayıs ayında sona eren son bir yıllık dönemde çekirdek kahve satış hacmi yüzde 20,3 artarken, evde kahve tüketimi pazarının toplam büyümesi yüzde 2,8 ile sınırlı kaldı.

Aynı dönemde çekirdek kahve satışlarının cirosu yüzde 36,8 yükselirken, çekirdek kahveyi öğüterek hazırlayan tam otomatik kahve makinelerinin satışlarında da yüzde 33,5'lik artış kaydedildi.

Benzer tablo Avrupa'nın diğer büyük pazarlarında da görüldü. Çekirdek kahve satışlarının değeri Fransa'da yüzde 35, İtalya'da yüzde 33 ve Almanya'da yüzde 31,2 yükseldi.

Lavazza'ya göre Avrupa'nın en büyük kahve pazarı olan Almanya'da çekirdek kahve, satış büyüklüğü bakımından ilk kez geleneksel öğütülmüş kahveyi geride bıraktı.

Tüketim tercihleri değişiyor.

Tüketim tercihleri değişiyor.

Küresel kahve piyasası son yıllarda iklim koşulları ve üretimde yaşanan düşüş nedeniyle önemli fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldı. Arabica ve robusta çekirdeklerinin fiyatları 2025'te tarihi seviyelere ulaşırken, birçok üretici maliyetleri tüketiciye yansıtarak peş peşe zam yaptı.

İngiltere'de evde tüketilen kahvenin fiyatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 yükseldi. Arabica ve robusta fiyatlarının eş zamanlı artması ise üreticilerin daha uygun maliyetli robustaya yönelerek maliyet baskısını azaltmasını zorlaştırdı.

Benzer bir değişim ABD pazarında da görüldü. NielsenIQ verilerine göre 27 Haziran'da sona eren 52 haftalık dönemde çekirdek kahve satışları adet bazında yüzde 3,2 artarken, kapsül kahve satışları yüzde 4,9, öğütülmüş kahve satışları ise yüzde 3,9 geriledi.

Fiyatların düşmesi beklenmiyor.

Fiyatların düşmesi beklenmiyor.

Kahve çekirdeği fiyatları geçen yıl görülen rekor seviyelerin altına inse de sektör temsilcileri, bunun tüketici fiyatlarına kısa vadede indirim olarak yansımayacağını belirtiyor.

Lavazza Yönetim Kurulu Başkanı Giuseppe Lavazza, perakende fiyatlarını düşürmek için henüz uygun koşulların oluşmadığını, yeni zam ihtimalinin de tamamen ortadan kalkmadığını söyledi. Piyasadaki belirsizliğin sürdüğünü vurgulayan Lavazza, fiyatların kalıcı şekilde dengelenebilmesi için Brezilya ve Vietnam'da art arda en az iki güçlü hasat sezonuna ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Lavazza, yağış rejimi, don riski ve El Niño gibi iklim kaynaklı faktörlerin üretim üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini belirterek, yüksek fiyatların üreticilere ürünlerini bekletme imkânı sağladığını, kahve kavurma şirketlerinin ise daha düşük fiyat beklentisiyle alımlarında temkinli davrandığını söyledi.

'Kahve piyasasında arz ve talep dengesi köklü biçimde değişti' diyen Lavazza, 'Artık oynaklık iş ortamımızın yeni normali haline geldi.' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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