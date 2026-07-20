Kahvede Zamlar Artıkça Tüketim Eve Kaydı: Kahve Makinelerine Rağbet Artıyor

Pazar araştırma şirketi Nielsen'in verileri, tüketicilerin çekirdek kahveye yöneldiğini ortaya koydu. İngiltere'de mayıs ayında sona eren son bir yıllık dönemde çekirdek kahve satış hacmi yüzde 20,3 artarken, evde kahve tüketimi pazarının toplam büyümesi yüzde 2,8 ile sınırlı kaldı.

Aynı dönemde çekirdek kahve satışlarının cirosu yüzde 36,8 yükselirken, çekirdek kahveyi öğüterek hazırlayan tam otomatik kahve makinelerinin satışlarında da yüzde 33,5'lik artış kaydedildi.

Benzer tablo Avrupa'nın diğer büyük pazarlarında da görüldü. Çekirdek kahve satışlarının değeri Fransa'da yüzde 35, İtalya'da yüzde 33 ve Almanya'da yüzde 31,2 yükseldi.

Lavazza'ya göre Avrupa'nın en büyük kahve pazarı olan Almanya'da çekirdek kahve, satış büyüklüğü bakımından ilk kez geleneksel öğütülmüş kahveyi geride bıraktı.