Dilan Çiçek Deniz'in Kahvaltı Sofrasındaki O Detay Gündem Oldu!
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Dilan Çiçek Deniz, bu kez oyunculuğu ya da güzelliğiyle değil, kahvaltı alışkanlığıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sahilde yaptığı piknikten paylaştığı videoda haşlanmış yumurtayı alışılmışın dışında tüketen oyuncu, kısa sürede binlerce yorum aldı. Kimileri bu tercihi ilginç bulurken, kimileri ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Son yılların en dikkat çeken oyuncularından biri olan Dilan Çiçek Deniz, hem ekranlardaki başarısı hem de güzelliğiyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
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Dilan Çiçek Deniz denildiğinde akla ilk gelen detaylardan biri hiç kuşkusuz güzelliği oluyor.
Güzel oyuncu, geçtiğimiz saatlerde sahilde yaptığı piknikten paylaştığı kısa videoyla takipçilerini şaşırtmayı başardı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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