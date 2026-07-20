Dilan Çiçek Deniz'in Kahvaltı Sofrasındaki O Detay Gündem Oldu!

2014 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atan Deniz, kısa sürede televizyon dünyasının aranan yüzlerinden biri haline geldi. İlk yıllarında rol aldığı projelerle dikkat çekse de asıl çıkışını 'Çukur' dizisindeki Sena Koçovalı karakteriyle yaptı. Dizideki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, ardından 'Alev Alev', 'Yarım Kalan Aşklar' ve 'Kal' gibi yapımlarla kariyerini farklı türlerdeki projelerle sürdürdü.

Sadece oyunculuğuyla değil, uluslararası moda markalarıyla yaptığı iş birlikleri, kırmızı halı tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran Dilan Çiçek Deniz, uzun süredir hem Türkiye'de hem de yurt dışında dikkatle takip ediliyor. Son olarak Duy Beni dizisiyle ve 39 Derecede Aşk filmiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, yeni projeleri kadar günlük hayatından paylaştığı karelerle de gündem yaratmaya devam ediyor. Özellikle doğal halleri, seyahatleri ve hayatından küçük kesitler sunduğu paylaşımlar, takipçilerinin yoğun ilgisini görüyor.