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Dilan Çiçek Deniz'in Kahvaltı Sofrasındaki O Detay Gündem Oldu!

Dilan Çiçek Deniz'in Kahvaltı Sofrasındaki O Detay Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.07.2026 - 20:58
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Dilan Çiçek Deniz, bu kez oyunculuğu ya da güzelliğiyle değil, kahvaltı alışkanlığıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sahilde yaptığı piknikten paylaştığı videoda haşlanmış yumurtayı alışılmışın dışında tüketen oyuncu, kısa sürede binlerce yorum aldı. Kimileri bu tercihi ilginç bulurken, kimileri ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son yılların en dikkat çeken oyuncularından biri olan Dilan Çiçek Deniz, hem ekranlardaki başarısı hem de güzelliğiyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Son yılların en dikkat çeken oyuncularından biri olan Dilan Çiçek Deniz, hem ekranlardaki başarısı hem de güzelliğiyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

2014 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atan Deniz, kısa sürede televizyon dünyasının aranan yüzlerinden biri haline geldi. İlk yıllarında rol aldığı projelerle dikkat çekse de asıl çıkışını 'Çukur' dizisindeki Sena Koçovalı karakteriyle yaptı. Dizideki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, ardından 'Alev Alev', 'Yarım Kalan Aşklar' ve 'Kal' gibi yapımlarla kariyerini farklı türlerdeki projelerle sürdürdü.

Sadece oyunculuğuyla değil, uluslararası moda markalarıyla yaptığı iş birlikleri, kırmızı halı tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran Dilan Çiçek Deniz, uzun süredir hem Türkiye'de hem de yurt dışında dikkatle takip ediliyor. Son olarak Duy Beni dizisiyle ve 39 Derecede Aşk filmiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, yeni projeleri kadar günlük hayatından paylaştığı karelerle de gündem yaratmaya devam ediyor. Özellikle doğal halleri, seyahatleri ve hayatından küçük kesitler sunduğu paylaşımlar, takipçilerinin yoğun ilgisini görüyor.

Dilan Çiçek Deniz denildiğinde akla ilk gelen detaylardan biri hiç kuşkusuz güzelliği oluyor.

Dilan Çiçek Deniz denildiğinde akla ilk gelen detaylardan biri hiç kuşkusuz güzelliği oluyor.

Kariyerinin ilk gününden bu yana fiziği, yüz hatları ve kusursuz görünen cildiyle sık sık övgü alan oyuncu, zaman zaman estetik iddialarıyla da magazin gündemine geldi. Özellikle yüzündeki değişim üzerine yapılan yorumlar sosyal medyada uzun süre konuşulurken, oyuncu her paylaşımıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemeyi başardı.

Ancak Dilan Çiçek Deniz'in son dönemde en çok konuşulan değişimi estetik iddiaları değil, saçları oldu. Yıllardır beline kadar uzanan uzun ve dalgalı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz oyuncu, geçtiğimiz aylarda radikal bir karar alarak saçlarını bir anda kısacık kestirdi. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından yorumlar peş peşe geldi.

Kimi takipçileri kısa saçın oyuncuya çok yakıştığını ve farklı bir hava kattığını söylerken, kimileri ise 'Kendine ne yaptın?' yorumlarıyla eski görünümünü daha çok beğendiğini dile getirdi. Günlerce konuşulan bu değişim, Dilan Çiçek Deniz'in uzun yıllardır özdeşleştiği görüntüsünü tamamen değiştirmişti. Oyuncu ise tüm yorumlara rağmen yeni tarzını kullanmaya devam ederek kendi stilinden ödün vermedi. Bugün ise bambaşka bir nedenle sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda.

Güzel oyuncu, geçtiğimiz saatlerde sahilde yaptığı piknikten paylaştığı kısa videoyla takipçilerini şaşırtmayı başardı.

Paylaşımında kahvaltı hazırladığı anlara yer veren Deniz, adeta 'Her yiğidin yumurta yeme şekli farklıdır.' diyerek kahvaltıdaki alışkanlığını ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Videoda haşlanmış yumurtanın sarısını çıkaran Dilan Çiçek Deniz'in, boşalan kısmı bal ile doldurması ise sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Oyuncunun yumurtayı bu şekilde yemesi, takipçilerini ikiye böldü. Kimileri bu kombinasyonu daha önce denediğini söyleyerek şaşırmadığını ifade ederken, kimileri ise 'Bunu ilk kez görüyorum' ve 'Gerçekten böyle mi yeniyor?' yorumları yaptı.

Özellikle X'te hızla yayılan görüntüler, oyuncunun kahvaltı tercihini günün en çok konuşulan magazin başlıklarından biri haline getirdi. Kısa sürede binlerce etkileşim alan video, alışılmış kahvaltı rutinlerinin dışına çıkan bu tercih nedeniyle geniş yankı uyandırdı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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