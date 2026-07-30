Sevgili Başak, bugün Venüs’ün burcundaki etkisi aşk hayatına hoş bir canlılık katıyor. İlişkin varsa, partnerin sana daha ilgili davranabilir, hatta küçük bir sürprizle gününü güzelleştirebilir. Sen de sürekli detaylara takılmak yerine biraz akışta kalırsan çok daha keyifli bir gün geçirebilirsin.

Bekarsan, bugün çekiciliğin yüksek ve bunu çevrenden de hissedebilirsin. Senden farklı bir ortamdan gelen ya da daha önce tanışmadığın türden biri ilgini çekebilir. İlk izlenime hemen karar verme; biraz sohbet ettikçe şaşırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…