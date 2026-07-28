Sevgili Başak, bugün Kova Dolunayı senin günlük düzen ve rutin alanını aydınlatıyor. İlişkin varsa, günlük koşturmacanın arasında birbirinize daha fazla ilgi göstermeniz gerektiğini bugün fark ediyorsun. Dolunay’ın netleştiren enerjisiyle, ilişkinin büyük jestlerle değil, gündelik küçük özenlerle yaşadığını görüyorsun. Bugün partnerine gün içinde atacağın küçük bir mesaj ya da göstereceğin bir ilgi, aranızı belirgin biçimde ısıtıyor. Sıradan anları paylaşmak sizi bağlıyor.

Bekarsan, sürekli gittiğin bir yerde tanışma ihtimalin bugün yüksek. Bir kafe, bir spor salonu ya da her gün uğradığın bir mekânda, alıştığın bir yüz bugün sana bir anda farklı görünebilir. Dolunay’ın enerjisi, gözünün önünde olan ama fark etmediğin birini görünür kılıyor. Gündelik hayatının içindeki bu yakınlığı küçümsememelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…