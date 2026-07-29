Sevgili Başak, bugün aşk hayatında daha derin ve dürüst konuşmalar gündeme gelebilir. İlişkin varsa, normalde pek açmadığınız hassas bir konuyu masaya yatırabilirsiniz. İlk başta biraz zor gelebilir ama sonunda ikiniz de rahatlayabilirsiniz. Yalnız dikkat; derinleşmek isterken sorgulamaya ya da kontrol etmeye kaçma. Partnerinden açıklık istemen başka, onu köşeye sıkıştırman bambaşka.

Bekarsan, sana güçlü ve yoğun bir çekim hissettiren biriyle karşılaşabilirsin. Bu enerji seni hızlıca içine çekebilir. Ama yoğunluk her zaman sağlıklı bağ anlamına gelmez. Kendine küçük bir soru sor: “Bu kişi bana huzur mu veriyor, yoksa sürekli tetikte mi tutuyor?” Cevap sana çok şey söyleyecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…