Sevgili Başak, bugün Ay Koç burcuna geçerken finansal meseleleri daha fazla ertelemek istemeyebilirsin. Özellikle ortak para, kredi, ödeme planı ya da başka biriyle paylaştığın maddi bir sorumluluk varsa masaya oturup konuşmanın zamanı gelmiş olabilir. İçinde tutup hesap yapmaktansa rakamları açıkça ortaya koy. Kimin ne ödeyeceği belli olduğunda senin de kafan rahatlayacaktır.

Maddi konularda önemli bir karar vermen gerekebilir. Kredi çekmek, borcu yeniden yapılandırmak ya da birikimini değerlendirmek gibi bir düşüncen varsa bugün araştırmaya başlayabilirsin. Fakat hızlı sonuç almak uğruna ilk seçeneğe atlama. Başaklığını konuşturup küçük yazıları da oku!

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, bugün partnerinle normalde konuşmaktan kaçındığınız hassas bir meseleyi açabilirsiniz. Başlangıçta biraz zorlayıcı olsa bile dürüstlük aranızdaki güveni güçlendirebilir.

Bekar bir Başak burcu isen, ilk karşılaşmada seni fazlasıyla etkileyen biri çıkabilir karşına. Çekim güçlü olabilir ama hemen bütün duvarlarını indirmek zorunda değilsin. Biraz tanımaya zaman ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…