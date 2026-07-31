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Başak Burcu right-white
1 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 1 Ağustos Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki seyri ikili ilişkileri ve iş birliklerini günün merkezine taşıyor. Bir müşteri, ortak ya da birlikte çalıştığın kişiyle önemli bir karar vermen gerekebilir. Satürn ve Neptün’ün retro hareketleri ortak sorumluluklarda belirsiz kalan noktaları yeniden gündeme getirebilir. Bugün anlaşmaların detaylarını açıkça konuşman ileride çıkabilecek sorunların önünü kesecektir.

Maddi konularda bir ortaklık üzerinden ödeme ya da yeni bir teklif gündeme gelebilir. Fakat karşı tarafın sunduğu şartların tamamını kabul etmek zorunda değilsin. Pazarlık yapman düşündüğünden daha iyi sonuç verebilir.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, partnerin senden daha fazla ilgi veya netlik bekleyebilir. Küçük bir konuyu fazla analiz etmek yerine hislerini açıkça söylemen işleri kolaylaştıracaktır. Ama eğer bekarsan, birebir çalıştığın biri, bir müşteri ya da ortak arkadaş aracılığıyla tanışacağın biri dikkatini çekebilir. Karşı tarafın sakin ama gizemli tavrı seni kendine çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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