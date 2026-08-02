Sevgili Başak, 6 Ağustos’a kadar burcunda kalan Venüs sonra kazanç alanına geçiyor ve tat alma duyunu belirgin biçimde keskinleştiriyor; sevdiğin yemekler bile bu hafta sana farklı gelebilir. Çok baharatlı ve aşırı tuzlu besinlerden uzak durman damak dengeni koruyacak. Sabahları ılık limonlu su içmen de ağız ve sindirim yolunu tazeleyecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…