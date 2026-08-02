article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Başak Burcu chevron-right-grey 3 Ağustos - 9 Ağustos Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 3 Ağustos - 9 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Venüs 6 Ağustos’a kadar hâlâ senin burcunda ilerliyor, sonra değer alanına geçiyor; bu geçiş sana “beni seven kişi bunu bana nasıl gösteriyor” sorusunu sorduruyor. İlişkin varsa, partnerinin güzel sözlerinden çok, senin sevdiğin kahveyi hatırlaması ya da yoğun gününde sana ayırdığı yarım saat gibi somut jestleri fark ediyorsun. Bu hafta “o zaten beni seviyor, göstermesine gerek yok” diyerek kendini ikna etmeyi bırakmalısın. Sevgi hissedilen bir şey değil, görülen bir şeydir; sen de görmeyi hak ediyorsun.

Bekarsan, büyük vaatler veren biriyle sana küçük ama sürekli emek veren biri arasında bir seçim yapman gerekebilir. Birincisi kulağa çok daha heyecan verici geliyor, ama bu hafta ikincisi çok daha değerli çıkıyor. Kimin sözünü tuttuğuna, kimin geri döndüğüne, kimin seni hatırladığına bak; cevap orada. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Başak Burcu Yorumu

Aylık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Başak Burcu Yorumu

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Başak burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın