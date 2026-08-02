Sevgili Başak, Venüs 6 Ağustos’a kadar hâlâ senin burcunda ilerliyor, sonra değer alanına geçiyor; bu geçiş sana “beni seven kişi bunu bana nasıl gösteriyor” sorusunu sorduruyor. İlişkin varsa, partnerinin güzel sözlerinden çok, senin sevdiğin kahveyi hatırlaması ya da yoğun gününde sana ayırdığı yarım saat gibi somut jestleri fark ediyorsun. Bu hafta “o zaten beni seviyor, göstermesine gerek yok” diyerek kendini ikna etmeyi bırakmalısın. Sevgi hissedilen bir şey değil, görülen bir şeydir; sen de görmeyi hak ediyorsun.

Bekarsan, büyük vaatler veren biriyle sana küçük ama sürekli emek veren biri arasında bir seçim yapman gerekebilir. Birincisi kulağa çok daha heyecan verici geliyor, ama bu hafta ikincisi çok daha değerli çıkıyor. Kimin sözünü tuttuğuna, kimin geri döndüğüne, kimin seni hatırladığına bak; cevap orada. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…