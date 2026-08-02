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Başak Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 3 Ağustos - 9 Ağustos haftası Başak ve yükselen Başak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 3 Ağustos - 9 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, 6 Ağustos’ta Venüs kazanç alanına geçiyor ve bu hafta senin için maddi anlamda en şanslı gelişme oluyor; beklediğin bir para, güzel bir teklif ya da yeni bir gelir kapısı belirebilir. Elindeki bir yeteneği ya da hobiyi paraya çevirme fikri de bu hafta canlanabilir. Ancak Son Dördün mesafeyle ilgili bir masrafı gündeme getiriyor, bir yolculuk ya da eğitim harcamasını planlı yapmalısın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Başak burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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