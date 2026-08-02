Sevgili Başak, 6 Ağustos’ta Venüs kazanç alanına geçiyor ve bu hafta senin için maddi anlamda en şanslı gelişme oluyor; beklediğin bir para, güzel bir teklif ya da yeni bir gelir kapısı belirebilir. Elindeki bir yeteneği ya da hobiyi paraya çevirme fikri de bu hafta canlanabilir. Ancak Son Dördün mesafeyle ilgili bir masrafı gündeme getiriyor, bir yolculuk ya da eğitim harcamasını planlı yapmalısın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…