Sevgili Başak, bugün Merkür ve Neptün'ün yanıltıcı enerjisi ilişkinde havada kalan cümlelerin yorgunluğunu getiriyor. Partnerinin sorduğun sorulara net cevaplar vermemesi, konuyu değiştirmesi veya 'sonra konuşuruz' diyerek sis perdesi yaratması seni oldukça gerebilir. Empati yapıp susmak yerine şeffaflık talep etmek ilişkinin sağlığını koruyacaktır.

Ama bekarsan, senin o 'sorunları çözme ve iyileştirme' güdünü tetikleyecek, hayatı darmadağın olmuş birine karşı anlamsız bir çekim hissedebilirsin. Birini kurtarma isteğinin aşk olmadığını, bunun sadece bir merhamet illüzyonu olduğunu kendine hatırlatarak bu yorucu ilişkiden uzak durmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...