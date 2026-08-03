Sevgili Başak, bugün Ay ortak kaynaklar alanında ilerliyor ve yüzeyin altında duran bir konuyu yukarı taşıyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızda uzun süredir konuşulmamış bir mesele bugün açığa çıkabilir. Belki bir geçmiş, belki bir kırgınlık, belki de hiç sorulmamış bir soru. Bu konu ortaya çıktığında ilk tepkin analiz etmek ve düzeltmek olacak, ama bugün asıl ihtiyaç duyulan şey yargılamadan dinlemek. Anlamaya çalıştığında, aranızdaki güvenin nasıl derinleştiğini göreceksin.

Bekarsan, sana ilk anda güçlü bir çekim hissettiren biri karşına çıkabilir. Bu his seni heyecanlandırsa da aceleci davranmamalısın. Yoğun başlayan bağlar bazen aynı hızla sönüyor. Bugün adımlarını yavaş atman, ilerisi için sana zaman kazandıracak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…