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Başak Burcu right-white
4 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.08.2026 - 18:01
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Başak ve yükselen Başak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 4 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 

4 Ağustos Salı günü Başak ve yükselen Başak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay ortak kaynaklar alanında ilerliyor ve yüzeyin altında duran bir konuyu yukarı taşıyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızda uzun süredir konuşulmamış bir mesele bugün açığa çıkabilir. Belki bir geçmiş, belki bir kırgınlık, belki de hiç sorulmamış bir soru. Bu konu ortaya çıktığında ilk tepkin analiz etmek ve düzeltmek olacak, ama bugün asıl ihtiyaç duyulan şey yargılamadan dinlemek. Anlamaya çalıştığında, aranızdaki güvenin nasıl derinleştiğini göreceksin.

Bekarsan, sana ilk anda güçlü bir çekim hissettiren biri karşına çıkabilir. Bu his seni heyecanlandırsa da aceleci davranmamalısın. Yoğun başlayan bağlar bazen aynı hızla sönüyor. Bugün adımlarını yavaş atman, ilerisi için sana zaman kazandıracak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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