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4 Ağustos 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.08.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Ağustos Salı günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün her ayrıntıyı kontrol etme çaban zihnini yorarken bedenin bu yükü sindirimine taşıyor. Gerginlik arttıkça karnında bir huzursuzluk ya da düzensizlik fark edebilirsin. Fermente besinlere ve lifli gıdalara yönelmeli, öğünlerini aceleye getirmeden yavaş yemelisin. Bu küçük değişiklik bağırsak dengeni birkaç gün içinde toparlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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