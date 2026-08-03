Sevgili Başak, Ay bugün ortak kaynaklar alanında ilerliyor ve derin bir konuyu gündemine getiriyor. İş hayatında bir ortakla aranızdaki finansal denge konuşulmak istiyor. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise kariyerinle ev hayatın arasında bir çekişme yaratıyor; iş yükün eve taşınabilir. Bugün ikisinin sınırını net çizmelisin.

Maddi konularda bir borç, taksit ya da paylaşılan bir ödeme gündemine girebilir. Belirsiz kalan bir rakam bugün seni tedirgin ediyor. Konuyu tahminle değil, belgeyle netleştirmelisin.

Aşk hayatında yoğunluk artıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle aranızda konuşulmamış bir konu bugün yüzeye çıkabilir; onu yargılamadan dinlemelisin. Bekar bir Başak burcu isen, sana güçlü bir çekim hissettiren biri karşına çıkabilir ama acele etmemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…