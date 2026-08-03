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Başak Burcu right-white
4 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 4 Ağustos Salı günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay bugün ortak kaynaklar alanında ilerliyor ve derin bir konuyu gündemine getiriyor. İş hayatında bir ortakla aranızdaki finansal denge konuşulmak istiyor. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise kariyerinle ev hayatın arasında bir çekişme yaratıyor; iş yükün eve taşınabilir. Bugün ikisinin sınırını net çizmelisin.

Maddi konularda bir borç, taksit ya da paylaşılan bir ödeme gündemine girebilir. Belirsiz kalan bir rakam bugün seni tedirgin ediyor. Konuyu tahminle değil, belgeyle netleştirmelisin.

Aşk hayatında yoğunluk artıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle aranızda konuşulmamış bir konu bugün yüzeye çıkabilir; onu yargılamadan dinlemelisin. Bekar bir Başak burcu isen, sana güçlü bir çekim hissettiren biri karşına çıkabilir ama acele etmemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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