Sevgili Başak, bugün Chiron inançlar ve anlam arayışı alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, bu da aşkta zihinsel ve ruhsal uyum ihtiyacını öne çıkarıyor. İlişkin varsa, partnerinle hayata bakışınız arasında konuşmadığınız küçük bir fark olabilir; belki bir konuda aynı dili konuşmadığınızı hissediyorsun ama bunu gündeme getirmekten kaçınıyorsun. Bugün bu farkı bir tehdit olarak değil, birbirinizi daha iyi tanımanın bir yolu olarak ele almalısın.

Bekarsan, seni entelektüel olarak da besleyen bir bağ arıyorsun ama bu isteğin fazla mı diye kendinden şüphe ediyor olabilirsin. Değil; seni düşündüren, sorgulatan bir sohbet, en az fiziksel bir çekim kadar aşkın parçasıdır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…