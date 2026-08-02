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Başak Burcu right-white
3 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Başak ve yükselen Başak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 3 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

3 Ağustos Pazartesi günü Başak ve yükselen Başak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Chiron inançlar ve anlam arayışı alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, bu da aşkta zihinsel ve ruhsal uyum ihtiyacını öne çıkarıyor. İlişkin varsa, partnerinle hayata bakışınız arasında konuşmadığınız küçük bir fark olabilir; belki bir konuda aynı dili konuşmadığınızı hissediyorsun ama bunu gündeme getirmekten kaçınıyorsun. Bugün bu farkı bir tehdit olarak değil, birbirinizi daha iyi tanımanın bir yolu olarak ele almalısın.

Bekarsan, seni entelektüel olarak da besleyen bir bağ arıyorsun ama bu isteğin fazla mı diye kendinden şüphe ediyor olabilirsin. Değil; seni düşündüren, sorgulatan bir sohbet, en az fiziksel bir çekim kadar aşkın parçasıdır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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