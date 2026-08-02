Sevgili Başak, bugün Chiron senin inançlarının ve anlam arayışının bulunduğu alana yerleşerek geri hareketine başlıyor. Belki bir zamanlar “yeterince bilmiyorsun” ya da “yeterince donanımlı değilsin” hissettin, ve bu his hâlâ kendine güvenini gölgeliyor. Bilmediğin bir şey olması, değersiz olduğun anlamına gelmez. İş hayatında merak ettiğin bir konuda öğrenmeye başlamak, geçmişteki o eksiklik hissini bugün onarabilir.

Maddi konularda bir yatırımın ya da bir eğitimin karşılığını alamadığın bir an bugün aklına gelebilir. O deneyim seni yanlış biri yapmıyor, sadece bir öğrenme aşamasıydı. Kendine biraz sabır tanı; her adım, sonunda seni doğru yere taşıyor.

Aşk hayatında paylaşılan bir anlam arayışı öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, “bazen kendimi yetersiz hissediyorum” demek partnerinin seni daha yakından tanımasına kapı aralayacak. Bekar bir Başak burcu isen, kendine dair eski bir eleştiriyi bırakıp, seni sorgusuz kabul edecek birine yer açmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…