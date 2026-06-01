Sevgili Başak, bugün Ay ile Merkür karşıtlığı sosyal çevrenin beklentileriyle senin bireysel zevklerin arasında bir tercih yapmaya zorlayabilir. Arkadaş gruplarınla yapacağın mantıklı ve kârlı planlar, içinden gelen eğlenme dürtüsüyle çatışabilir. Hem grupla uyumlu olup hem de kendi neşeni koruyacak bir orta yol bulmak ise mümkündür.

Ancak ekip çalışmalarından elde edeceğin kazançlarda veya primlerde ufak tefek pürüzler olabilir. Geleceğe yönelik yatırımlarını planlarken aşırı risk almaktan kaçınmalı, analitik zekanı devreye sokarak paranı güvenli limanlarda tutmalısın. Planlı ilerlemek her zamanki gibi gününü kurtaracaktır.

Peki ya aşk? Arkadaş ortamında partnerinin yaptığı mantıklı ama soğuk bir yorum seni kalabalık içinde incitebilir. Anında tepki vermek yerine baş başa kaldığınızda kırgınlığını dile getirmek sorunu çözecektir. Bekarsan, uzun zamandır dost olduğun biriyle aranda aniden gelişen mantıksal bir uyum kalbinde yepyeni bir aşkın tohumlarını atabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...