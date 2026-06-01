Sevgili Başak, bugün Ay ve Merkür enerjisi kalabalık ortamlarda ilişkin üzerinde ufak bir sınav yaratabilir. Katıldığın bir davette veya arkadaş ortamında partnerinin sana yönelteceği rasyonel lakin biraz mesafeli bir yorum kalbini kırabilir. Olayı herkesin içinde büyütmek yerine eve döndüğünüzde hislerini tatlı dille aktarmak her şeyi düzeltecektir.

Ama bekarsan, yıllardır sadece 'dost' statüsünde gördüğün biriyle yapacağın derin ve analitik bir sohbet bakış açını değiştirebilir. Hayata aynı mantık penceresinden baktığınızı fark etmek, kalbinde sağlam temellere dayanan taptaze bir heyecanın filizlenmesini sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...