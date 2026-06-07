Sevgili Başak, bugün ilişkinde derin ve soğuk yalnızlığı hissediyorsun. Partnerinle yan yana koltukta oturup saatlerce tek kelime konuşmadığınız, aranızda hiçbir fiziksel veya duygusal temasın kalmadığı o platoniğe dönmüş evlilik/beraberlik artık enerjini tüketiyor olabilir. Bu sessiz çöküşü ya kabullenecek ya da yüzleşeceksin.

Ama bekarsan, bugün sana gelen tüm flört sinyallerini veya tanışma tekliflerini elinin tersiyle itiyorsun. Zaten kendi hayatını zor toparlarken, bir de başkasının kaprislerini çekecek veya onu tanımaya çalışacak gram enerjin kalmadı. Kalbini değil, bugün sadece yorgun beynini dinlendiriyorsun. Tabii bir de yaz aşkının enerjisiyle heyecana atılmaya hazırlanıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...