Sevgili Başak, bugün ilişkinde 'Ben senin için her şeyi yaparım' döngüsünden çıkıp 'Benim için ne yapıyorsun?' sorgulamasını başlattığın çok sağlıklı bir kriz yaşıyorsun. Partnerinle günlük rutinlerdeki adaletsiz görev dağılımını masaya vurup sınırlarını çizdiğinde, aranızdaki saygı uçurumunu kapatacak ve sevgiyi çok daha sağlam bir zemine oturtacaksın. Tabii eğer bu denge sağlanmıyorsa, huzur için ayrılığı da düşünmelisin.

Ama bekarsan, hayatı darmadağın olmuş ve senin onu toparlamanı bekleyen yorucu karakterlere bugün kapın tamamen kapalı. Kişisel gelişimine önem veren, kendi rutinlerini mükemmel yöneten ve senin hayatına kaos değil, güçlü bir düzen ve tutku getirecek derinlikli kişiyle radikal bir değişime adım atabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...