Sevgili Başak, bugün beraberliğinde kusursuzluk aramayı bırakıp hayatın dağınık ama eğlenceli haline partnerinle birlikte ayak uyduruyorsun. Beraber ev işlerini teknolojik aletlerle bir oyuna dönüştürmek, mutfakta yeni bir tarif denerken etrafı kirletmekten korkmamak aranızdaki tatlı ve yenilikçi enerjiyi harika bir şekilde harlayacaktır.

Ama bekarsan, aşkı ulaşılmaz yerlerde aramaktan vazgeçiyorsun. Hayatını zorlaştıran dramatik karakterler yerine; mesai arkadaşın olan ya da takım çalışmalarında zekasına hayran kaldığın kişi sana neşeli bir 'Günaydın' diyerek hayatına neşe katabilir. Pratik zekalı bir insanla aranda sıcacık, sağlam bir bağ filizlenebilir. Yaz aşkını buldun! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...