Sevgili Başak, bugün gökyüzündeki sarsıcı temizlik enerjisi, günlük rutinlerini, çalışma ortamını ve bedensel sağlığını merkeze alarak hayatında büyük bir arınma başlatıyor. Seni içten içe tüketen takıntından, faydasız detaylardan ve başkalarının işini yüklenme huyundan bugün tamamen vazgeçiyorsun. Kendine yepyeni, çok daha sade ve güçlü bir yaşam ritmi kuracaksın.

Ofis içinde veya günlük koşturmacanda enerjini düşüren, sana hiçbir değer katmayan iş kalemlerini de çöpe atıyorsun. Çalışma arkadaşlarınla arandaki pasif-agresif dinamiği, son derece net ve sınırları belli bir profesyonellikle çözeceksin. Kontrolü bırakarak aslında en büyük kontrole sahip olduğunu anladığın dönüştürücü bir gündesin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında seni her gün yoran, sürekli fedakarlık yapmanı bekleyen toksik döngüleri bugün kökünden koparıp atıyorsun. Partnerine, ilişkinin tüm hizmet yükünü tek başına çekmeyeceğini son derece net bir dille ifade etmek aranızdaki dengeyi yeniden sağlayacaktır. Ya da huzur vadeden ayrılığın habercisi olacaktır. Bekarsan, sırf birilerini iyileştirmek veya düzeltmek için başladığın kurtarıcı rolünü bırakıp sana yük olmayacak, kendi ayakları üzerinde duran güçlü biriyle sağlıklı bir yola girmeye hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...