Sevgili Başak, bugün tam karşıt burcunda gerçekleşen Ay ile Neptün kavuşumu, ikili ilişkilerde ve insanlara çizdiğin sınırlarda seni büyük bir karmaşaya itebilir. Karşındaki insanların ısrarcı ve talepkar tavırları karşısında 'hayır' diyen mantıklı duvarların ise aniden yıkılabilir. Tam da bu noktada merhametinin sömürülmesine izin vermemelisin.

Herkesin işini halletmeye, herkesin derdini dinleyen bir okyanus olmaya çalışmak günün sonunda seni tamamen tükenmiş bir hale getirebilir. İnsanlara 'Bunu sen de yapabilirsin' demeyi öğrenmek zorundasın. Seni sürekli bir can simidi gibi kullananlara karşı empatiyi değil, rasyonel sınırlarını devrede tutmalısın. Her şeyin mükemmel olmasını istediğini biliyoruz ama fazla sorumluluk alarak işleri kusursuz hale getiremezsin.

Peki ya aşk? Fiziksel mesafelerin veya farklı şehirlerde yaşamanın getirdiği ince özlem, bugün tamamen romantik bir atmosfere dönüşüyor. Partnerinle ayrı bile olsan, akşam yapacağın uzun ve şefkat dolu bir görüntülü konuşma, aranızdaki tüm sınırları kaldıracaktır. Bekarsan, dijital dünyada, belki bir oyun platformunda veya forumda tanıştığın biriyle aranda sadece harflerden ve sesten ibaret ama çok derin, çok romantik ve naif bir bağ doğabilir. Gözlerinle görmediğin bir kalbi sevmeye başlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...