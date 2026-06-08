Sevgili Başak, bugün Venüs ile Jüpiter'in Yengeç burcundaki kavuşum, sosyal çevreni, dahil olduğun arkadaş gruplarını ve geleceğe dair umutlarını adeta çiçeklendiriyor. Analitik ve kuralcı zihnini biraz esnetip dostlarının kucaklayıcı ve şefkatli enerjisine kendini bıraktığında, hayattan ne kadar büyük bir keyif aldığını göreceksin.

Birlikte çalıştığın ekiplerden, üyesi olduğun derneklerden veya kalabalık arkadaş meclislerinden sana doğru akan çok büyük bir şans var. Bir dostunun sana açacağı yeni bir kapı, sunacağı manevi destek veya beraber gerçekleştireceğiniz harika organizasyon, kalbindeki umutları yeniden yeşertecek. Paylaştıkça büyüyen bir neşe içindesin.

Peki ya aşk? Beraberliğinde ortak arkadaşlarınızla yapacağınız sıcak ve samimi ev toplanmaları, ilişkinizin enerjisini tazeleyecektir. Partnerinle aynı sosyal hayalleri paylaştığınızı görmek aranızdaki güvenli bağı pekiştiriyor. Bekarsan, arkadaş gruplarının çöpçatanlık yapabileceği veya bir sosyal sorumluluk projesinde karşılaşacağın, kalbinin temizliği yüzüne yansımış, merhametli ve vizyoner biriyle çok masum, arkadaşlıkla başlayan bir aşka adım atabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...