Sevgili Başak, bugün ilişkinde baş başa kalmanın yanı sıra, partnerini senin sosyal ve arkadaşlık dünyana dahil etmek ilişkinize harika bir dinamizm katacaktır. Onun senin dostlarınla kurduğu şefkatli ve uyumlu iletişim, ona olan saygını ve sevgini bir kez daha artırarak 'doğru insanla beraberim' dedirtecektir.

Ama bekarsan, yalnızlığını güvendiğin kalabalıklar içinde sonlandırabilirsin. Uzun zamandır aynı arkadaş grubunda olduğun ama hiç o gözle bakmadığın birinin sana gösterdiği ince ve şefkatli tavır, kalbinde birdenbire çok sıcak bir kıvılcım çaktırabilir. Güven temelli aşklar senin için en kalıcı olanlarıdır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...